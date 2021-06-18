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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9545954695479548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:44

  Vorlon написав:Новая рассрочка на днях ожидается или позже? А то как раз хотел делать покупку...

Пізніше.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 988 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:05

  Alfa_Bank написав:
  vililit написав:можно где-то увидеть предварительную сумму "отрицательной" комиссии (кешбека за пополнение карты "вайт" через сенс со сторонней карты), как в пумбе видно кешбек в вайбере или нет?
куда поступит этот кешбек - на какую карту?
и он поступит всем, кто сделал перевод в сенсе с "чужой" карты на свою карту альфа или нет?
сорри за вопросы, раньше не пользовалась альфовским кешбеком, знаю про него "ничего" :roll: ...
и спасибо за ответы заранее

Доброго дня.
Суму наперед ніде побачити не можна. За кожну успішну операцію з поповнення рахунку, що здійснена згідно правил, буде нараховано кешбек у розмірі 1% від суми поповнення рахунку, але не більше 500 бонусів протягом одного розрахункового періоду. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме:
- з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно);
- з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно);
- з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно);
- з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно);
Деталі акції - «Сенсацінний бонус».


У ваших правилах акції невірні посилання в наступних пунктах -

6.1.2
6.1.3

при кліку на них вилазить помилка
greenozon
 
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Подякували: 889 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:18

Альфа Тревел дає 2% на всі кошерні. Тож у мене це основна картка. Останнім часом всі банки прикрутили кеш-бек, тож Альфа Тревел зараз для мене "чарівна паличка"

  Amethyst написав:
  lov2108 написав:7 категорий кешбека

7 категорий ниочем :(
У Мони щас 20% на Зоо и 4% на кафешки деньгами
у Таси всегда 2% чистыми на питание для себя и своего коня
У Пудры 3..5% на больнички, аптеки и шмотки чистыми
У Идеи 5% на любую оплату в инете
еще есть Лумба и Рояль...
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ? :wink:
Даж маркетплейс (Али, Розетка) с 2% пропал :evil:
Сдулась Алка :(
pavel_good
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:54

  Alfa_Bank написав:Деталі акції - «Сенсацінний бонус»

4.2. Перелік пакетів послуг Альфа-Банку, що приймають участь в Акції: «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», ...
Уточните пожалуйста, а старый погорельский пакет "Комфорт ФГВФЛ" в игре?
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:55

  pharus написав:
  Alfa_Bank написав:Деталі акції - «Сенсацінний бонус»

4.2. Перелік пакетів послуг Альфа-Банку, що приймають участь в Акції: «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», ...
Уточните пожалуйста, а старый погорельский пакет "Комфорт ФГВФЛ" в игре?


выше писали что да
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:08

Re: Альфа-Банк

cohan написав:
  pharus написав:
  Alfa_Bank написав:Деталі акції - «Сенсацінний бонус»

4.2. Перелік пакетів послуг Альфа-Банку, що приймають участь в Акції: «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», ...
Уточните пожалуйста, а старый погорельский пакет "Комфорт ФГВФЛ" в игре?


выше писали что да
Представитель банка прямо ответил- да. Ищите в его сообщениях.
lel
 
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Подякували: 330 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:29

  Amethyst написав:
  lov2108 написав:7 категорий кешбека

7 категорий ниочем :(
У Мони щас 20% на Зоо и 4% на кафешки деньгами
у Таси всегда 2% чистыми на питание для себя и своего коня
У Пудры 3..5% на больнички, аптеки и шмотки чистыми
У Идеи 5% на любую оплату в инете
еще есть Лумба и Рояль...
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ? :wink:
Даж маркетплейс (Али, Розетка) с 2% пропал :evil:
Сдулась Алка :(

то, что Вы пишете - это все в счет кредитных?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:31

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками 8) очікуйте пізніше новину.


1) Рассрочка с отрицательной комиссией будет? Комиссию в этом случае банк платит клиенту.

2) Отрицательная комиссия за снятие денег с кредитки - также сделайте данную акцию. Во время данной акции стандартная комиссия по тарифам карты должна отсутствовать.

Передайте пожалуйста предложения разработчикам для реализации данных акций.

а еще скоро потекут молочные реки меж кисельных берегов :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:32

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  lov2108 написав:7 категорий кешбека

7 категорий ниочем :(
У Мони щас 20% на Зоо и 4% на кафешки деньгами
у Таси всегда 2% чистыми на питание для себя и своего коня
У Пудры 3..5% на больнички, аптеки и шмотки чистыми
У Идеи 5% на любую оплату в инете
еще есть Лумба и Рояль...
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ? :wink:
Даж маркетплейс (Али, Розетка) с 2% пропал :evil:
Сдулась Алка :(

то, что Вы пишете - это все в счет кредитных?

да, ну кроме Мони
Но ваащето мне пофиг 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:02

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:7 категорий ниочем :(
У Мони щас 20% на Зоо и 4% на кафешки деньгами
у Таси всегда 2% чистыми на питание для себя и своего коня
У Пудры 3..5% на больнички, аптеки и шмотки чистыми
У Идеи 5% на любую оплату в инете
еще есть Лумба и Рояль...
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ? :wink:
Даж маркетплейс (Али, Розетка) с 2% пропал :evil:
Сдулась Алка

то, что Вы пишете - это все в счет кредитных?

да, ну кроме Мони
Но ваащето мне пофиг 8)

рад за Вас ;)
другим может быть разница.
опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке
Shaman
 
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