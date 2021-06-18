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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:24
Flamingo написав: Shaman написав:
рад за Вас
другим может быть разница.
опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке
Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка
1% еще можно натянуть 50 днями и 7-8% на свободном, 2%, конечно, уже фантастика
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cohan
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:39
cohan написав: Flamingo написав: Shaman написав:
рад за Вас
другим может быть разница.
опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке
Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка
1% еще можно натянуть 50 днями и 7-8% на свободном, 2%, конечно, уже фантастика
Ну имхо 50 дней не корректно будет по любе. Ведь покупки обычно не делаются несколько дней в самом начале месяца и все, а распределяются равномерно по мере потребности. В том примере что я упоминал - помню это был Vorlon - как раз брался 30 дневный период. И да тогда с 14% годовых выходило около 1%. Потому и спросил. В нынешних условиях 1% при использовании кредитными не вижу
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Flamingo
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:49
Flamingo написав: cohan написав:
1% еще можно натянуть 50 днями и 7-8% на свободном, 2%, конечно, уже фантастика
Ну имхо 50 дней не корректно будет по любе. Ведь покупки обычно не делаются несколько дней в самом начале месяца и все, а распределяются равномерно по мере потребности. В том примере что я упоминал - помню это был Vorlon - как раз брался 30 дневный период. И да тогда с 14% годовых выходило около 1%. Потому и спросил. В нынешних условиях 1% при использовании кредитными не вижу
есть и контрагргументы:
1) рассрочка - на 6 мес приносит чт-то около 2%, то ли 1,8 то ли 2,1 чистыми, правда, не помню от какой базы считал, кажется от 8%
2) кредиток бывает несколько, я стараюсь под 1е подгонять, но есть и 11-13го парочка, соответственно, разово можно уплатить для достижения максимально длинного периода - увы, не всегде совпадает с категорийными кешбеками
но, конечно, 1 и 2 это исключительные случаи, а не типовые
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cohan
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