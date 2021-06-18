Додано: Суб 19 чер, 2021 10:06

Flamingo написав: Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка

cohan написав: 1) рассрочка - на 6 мес приносит чт-то около 2%, то ли 1,8 то ли 2,1 чистыми, правда, не помню от какой базы считал, кажется от 8% 1) рассрочка - на 6 мес приносит чт-то около 2%, то ли 1,8 то ли 2,1 чистыми, правда, не помню от какой базы считал, кажется от 8%

Обосную я. Как вы знаете, у Алки есть возможность продлить грейс ещё на 1 месяц за счёт рассрочки покупки от 500 грн. Если совершить покупку на 500 грн и выше в начале месяца, то за 3 месяца грейса на пенсионке Форварда накапает по 0.67% чистыми в месяц х3 = 2% чистыми. Допустим, покупка в середине месяца, то будет не 2%, а 1.6-1.7%, что тоже неплохо.Я иногда пользуюсь Альфой, например, когда на Пудре закончился лимит. В этом месяце почти сразу после РД сделал покупку в аптеке с рассрочкой (получится почти 2%) и кэшбэком 1.61%, что в сумме даст 3.5%. Можно пополнить Пудру на нужную сумму, но часто она не фиксирована и нужно пополнять с запасом, и получится по сути 3% чистыми за свои. Так что вывод - Альфа нужная карта в хозяйстве.+2 месяца грейса до первого платежа по рассрочке: ~1.3% и ~2% рассрочка при 8% чистыми = 3.3% чистыми + кэшбэк.