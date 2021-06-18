Shaman написав:рад за Вас другим может быть разница. опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке
Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка
1% еще можно натянуть 50 днями и 7-8% на свободном, 2%, конечно, уже фантастика
Shaman написав:рад за Вас другим может быть разница. опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке
Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка
1% еще можно натянуть 50 днями и 7-8% на свободном, 2%, конечно, уже фантастика
Ну имхо 50 дней не корректно будет по любе. Ведь покупки обычно не делаются несколько дней в самом начале месяца и все, а распределяются равномерно по мере потребности. В том примере что я упоминал - помню это был Vorlon - как раз брался 30 дневный период. И да тогда с 14% годовых выходило около 1%. Потому и спросил. В нынешних условиях 1% при использовании кредитными не вижу
cohan написав: 1% еще можно натянуть 50 днями и 7-8% на свободном, 2%, конечно, уже фантастика
Ну имхо 50 дней не корректно будет по любе. Ведь покупки обычно не делаются несколько дней в самом начале месяца и все, а распределяются равномерно по мере потребности. В том примере что я упоминал - помню это был Vorlon - как раз брался 30 дневный период. И да тогда с 14% годовых выходило около 1%. Потому и спросил. В нынешних условиях 1% при использовании кредитными не вижу
есть и контрагргументы: 1) рассрочка - на 6 мес приносит чт-то около 2%, то ли 1,8 то ли 2,1 чистыми, правда, не помню от какой базы считал, кажется от 8% 2) кредиток бывает несколько, я стараюсь под 1е подгонять, но есть и 11-13го парочка, соответственно, разово можно уплатить для достижения максимально длинного периода - увы, не всегде совпадает с категорийными кешбеками
но, конечно, 1 и 2 это исключительные случаи, а не типовые
Shaman написав:рад за Вас другим может быть разница. опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке
Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка
все зависит от размера условного %, которые используется.
Вы используете ставку депозита - тогда конечно ставка чуть меньше 1%. если взять условную ставку кредитования 2% - то вот. все зависит, есть у Вас свободные деньги или нет.
в расчетах обычно используют ставку заемного капитала ps и не забывайте, что среднее использование кредита - не 30, а 45 дней - соответственно надо делать пересчет. как-то так.
Flamingo написав:Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка
Обосную я. Как вы знаете, у Алки есть возможность продлить грейс ещё на 1 месяц за счёт рассрочки покупки от 500 грн. Если совершить покупку на 500 грн и выше в начале месяца, то за 3 месяца грейса на пенсионке Форварда накапает по 0.67% чистыми в месяц х3 = 2% чистыми. Допустим, покупка в середине месяца, то будет не 2%, а 1.6-1.7%, что тоже неплохо.
Я иногда пользуюсь Альфой, например, когда на Пудре закончился лимит. В этом месяце почти сразу после РД сделал покупку в аптеке с рассрочкой (получится почти 2%) и кэшбэком 1.61%, что в сумме даст 3.5%. Можно пополнить Пудру на нужную сумму, но часто она не фиксирована и нужно пополнять с запасом, и получится по сути 3% чистыми за свои. Так что вывод - Альфа нужная карта в хозяйстве.
cohan написав:1) рассрочка - на 6 мес приносит чт-то около 2%, то ли 1,8 то ли 2,1 чистыми, правда, не помню от какой базы считал, кажется от 8%
+2 месяца грейса до первого платежа по рассрочке: ~1.3% и ~2% рассрочка при 8% чистыми = 3.3% чистыми + кэшбэк.