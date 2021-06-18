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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9547954895499550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:44

  kreuz написав:Останнім часом розстрочка в Альфі платна, тому такі розрахунки тільки під акційну годяться...

Так уже объявили, что чуть позже акционные рассрочки вернутся. Так что тема снова актуальна. А грейсом 2+1 мес. можно и сейчас попользоваться.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:01

  cohan написав:помоему iframe этот прокручивается,
Нет
  cohan написав:ну или разрешение экана побольше надо

  kreuz написав:Ой, лишенько! Користайте іншого донора з більш гнучкими сторінками 3DS (Моню, Форварда спробуйте, Укркап, Альянс тощо)...

Серьёзно предлагаете всё это ради гривны кэшбэка за операцию?
Ибо на 20 переводов в день я не согласный ради 400 гривен. И то вопрос: имея всего три карты-донора, через сколько времени мне всё заблокируют?
Это я так, просто поиграться, всё равно платежи делал.
А из вашего списка у меня только моно есть, и тот в минусе. Не бежать же открывать ещё кучу карт (тем более, что даже и отделений этих банков в городе нет).

А вообще, серьёзно, речь же не о том, как 100 гривен перевести, а о том, что оно же должно работать.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:14

Бугага-2
В общем, попробовал ещё раз. Теперь оно запросило подтвердить операцию в приложении ПУМБ, и даже прислало push для подтверждения. Подтвердил, переключаюсь обратно в сенс - и попадаю на экран авторизации, который просит отпечаток, а после него - на главный экран. А незавершенный перевод всё, не было никакого перевода, о чём вы?
Замечательно, короче говоря, работает.
Это, между прочим, ещё в старом мобайле была такая проблема, и я даже не один раз писал о ней. О том, что после авторизации попадаешь на главный экран, и что там было раньше, уже не найти. Кстати, не всегда так происходит.
Но особенно меня в старой версии веселило, когда приходит push-сообщение, из которого телефон, конечно, показывает всего несколько слов. Нажимаешь на него, запускается mobile, и после авторизации вот вам главный экран. Никаких следов пришедшего сообщения больше нигде нет. Не знаю, сохранилась ли эта болячка в сенсе, но, судя по поведению с пополнением - таки да.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:20

M-Audio
А вообще, серьёзно, речь же не о том, как 100 гривен перевести, а о том, что оно же должно работать.

ну если говорить глобально о банках, то--да, а если в частности об Алке, то речь--как перевести, зачастую :lol: :lol: :lol:
clash
 
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