Додано: Суб 19 чер, 2021 11:14

Бугага-2

В общем, попробовал ещё раз. Теперь оно запросило подтвердить операцию в приложении ПУМБ, и даже прислало push для подтверждения. Подтвердил, переключаюсь обратно в сенс - и попадаю на экран авторизации, который просит отпечаток, а после него - на главный экран. А незавершенный перевод всё, не было никакого перевода, о чём вы?

Замечательно, короче говоря, работает.

Это, между прочим, ещё в старом мобайле была такая проблема, и я даже не один раз писал о ней. О том, что после авторизации попадаешь на главный экран, и что там было раньше, уже не найти. Кстати, не всегда так происходит.

Но особенно меня в старой версии веселило, когда приходит push-сообщение, из которого телефон, конечно, показывает всего несколько слов. Нажимаешь на него, запускается mobile, и после авторизации вот вам главный экран. Никаких следов пришедшего сообщения больше нигде нет. Не знаю, сохранилась ли эта болячка в сенсе, но, судя по поведению с пополнением - таки да.