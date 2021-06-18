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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9548954995509551>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:44

  kreuz написав:Останнім часом розстрочка в Альфі платна, тому такі розрахунки тільки під акційну годяться...

Так уже объявили, что чуть позже акционные рассрочки вернутся. Так что тема снова актуальна. А грейсом 2+1 мес. можно и сейчас попользоваться.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:01

  cohan написав:помоему iframe этот прокручивается,
Нет
  cohan написав:ну или разрешение экана побольше надо

  kreuz написав:Ой, лишенько! Користайте іншого донора з більш гнучкими сторінками 3DS (Моню, Форварда спробуйте, Укркап, Альянс тощо)...

Серьёзно предлагаете всё это ради гривны кэшбэка за операцию?
Ибо на 20 переводов в день я не согласный ради 400 гривен. И то вопрос: имея всего три карты-донора, через сколько времени мне всё заблокируют?
Это я так, просто поиграться, всё равно платежи делал.
А из вашего списка у меня только моно есть, и тот в минусе. Не бежать же открывать ещё кучу карт (тем более, что даже и отделений этих банков в городе нет).

А вообще, серьёзно, речь же не о том, как 100 гривен перевести, а о том, что оно же должно работать.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:14

Бугага-2
В общем, попробовал ещё раз. Теперь оно запросило подтвердить операцию в приложении ПУМБ, и даже прислало push для подтверждения. Подтвердил, переключаюсь обратно в сенс - и попадаю на экран авторизации, который просит отпечаток, а после него - на главный экран. А незавершенный перевод всё, не было никакого перевода, о чём вы?
Замечательно, короче говоря, работает.
Это, между прочим, ещё в старом мобайле была такая проблема, и я даже не один раз писал о ней. О том, что после авторизации попадаешь на главный экран, и что там было раньше, уже не найти. Кстати, не всегда так происходит.
Но особенно меня в старой версии веселило, когда приходит push-сообщение, из которого телефон, конечно, показывает всего несколько слов. Нажимаешь на него, запускается mobile, и после авторизации вот вам главный экран. Никаких следов пришедшего сообщения больше нигде нет. Не знаю, сохранилась ли эта болячка в сенсе, но, судя по поведению с пополнением - таки да.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:20

M-Audio
А вообще, серьёзно, речь же не о том, как 100 гривен перевести, а о том, что оно же должно работать.

ну если говорить глобально о банках, то--да, а если в частности об Алке, то речь--как перевести, зачастую :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:51

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Бугага. Поучаствовал в "супер-акции", ага :-)
Ну, пришёл мне этот код в СМС, и куда мне его?
Экран ни в какую сторону не прокручивается.
Пару постами выше я писал, что в качестве альтернативы используйте ссылку услуги "Собрать деньги". Её без разницы где открывай )
По ней пополнения тоже участвуют в кешбеке :)

А так шлите баг в чат.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:02

  Striker написав:
  kreuz написав:Останнім часом розстрочка в Альфі платна, тому такі розрахунки тільки під акційну годяться...

Так уже объявили, что чуть позже акционные рассрочки вернутся. Так что тема снова актуальна. А грейсом 2+1 мес. можно и сейчас попользоваться.

Обіцянка – цяцянка. В плани її ставити зарано, рахувати прибутки не бачивши умов тим більше. Втім, як хочте, робіть ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:05

  clash написав:M-Audio
А вообще, серьёзно, речь же не о том, как 100 гривен перевести, а о том, что оно же должно работать.

ну если говорить глобально о банках, то--да, а если в частности об Алке, то речь--как перевести, зачастую :lol: :lol: :lol:

Воно й працює, якось, може й неідеально, але на питання "Навіщо?" відповідь надає. Тому панові самому треба вирішувати, що йому важливіше, може й справді шашечки...
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:26

  kreuz написав:
  M-Audio написав:Бугага. Поучаствовал в "супер-акции", ага :-)
Ну, пришёл мне этот код в СМС, и куда мне его?
Экран ни в какую сторону не прокручивается.
Зображення

Ой, лишенько! Користайте іншого донора з більш гнучкими сторінками 3DS (Моню, Форварда спробуйте, Укркап, Альянс тощо)...

А Форвард пенсионная для этого дела подойдёт или только КОКО?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:34

  Oktawa написав:
  kreuz написав:
  M-Audio написав:Бугага. Поучаствовал в "супер-акции", ага :-)
Ну, пришёл мне этот код в СМС, и куда мне его?
Экран ни в какую сторону не прокручивается.
Зображення

Ой, лишенько! Користайте іншого донора з більш гнучкими сторінками 3DS (Моню, Форварда спробуйте, Укркап, Альянс тощо)...

А Форвард пенсионная для этого дела подойдёт или только КОКО?


подойдет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:16

  Shaman написав:все зависит от размера условного %, которые используется.

Вы используете ставку депозита - тогда конечно ставка чуть меньше 1%. если взять условную ставку кредитования 2% - то вот.
все зависит, есть у Вас свободные деньги или нет.

в расчетах обычно используют ставку заемного капитала
ps и не забывайте, что среднее использование кредита - не 30, а 45 дней - соответственно надо делать пересчет.
как-то так.

Это мне напомнило анекдот:
- Абраша я сегодня сэкономила 5 копеек...
- Как, Сврочка?
- Не успела на автобус и целую остановку бежала за автобусом...
- Дуpa, бежала бы за такси сэкономила бы рубль ;).

Ну а если серьезно в ходивших тут пару лет назад объяснениях почему при ставке депо 14% кредитка дает экономию 1% как раз обосновывалось что деньги которые платятся с кредитки в это время отлеживаются на депо или текущем. Отсюда и берется навар. И да ведь в таком случае рассматривается ситуация что у потенциального свина есть в наличии и дебетка со своими на ней и кредитка с лимитом, а не ситуацию что у человека нет денег и у него дилемма взять ли платный кредит или же воспользоваться бесплатной кредиткой.
Но вашу логика мне понятна. Спасибо
Flamingo
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