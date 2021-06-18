Так уже объявили, что чуть позже акционные рассрочки вернутся. Так что тема снова актуальна. А грейсом 2+1 мес. можно и сейчас попользоваться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:44
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:01
Нет
Серьёзно предлагаете всё это ради гривны кэшбэка за операцию?
Ибо на 20 переводов в день я не согласный ради 400 гривен. И то вопрос: имея всего три карты-донора, через сколько времени мне всё заблокируют?
Это я так, просто поиграться, всё равно платежи делал.
А из вашего списка у меня только моно есть, и тот в минусе. Не бежать же открывать ещё кучу карт (тем более, что даже и отделений этих банков в городе нет).
А вообще, серьёзно, речь же не о том, как 100 гривен перевести, а о том, что оно же должно работать.
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:14
Бугага-2
В общем, попробовал ещё раз. Теперь оно запросило подтвердить операцию в приложении ПУМБ, и даже прислало push для подтверждения. Подтвердил, переключаюсь обратно в сенс - и попадаю на экран авторизации, который просит отпечаток, а после него - на главный экран. А незавершенный перевод всё, не было никакого перевода, о чём вы?
Замечательно, короче говоря, работает.
Это, между прочим, ещё в старом мобайле была такая проблема, и я даже не один раз писал о ней. О том, что после авторизации попадаешь на главный экран, и что там было раньше, уже не найти. Кстати, не всегда так происходит.
Но особенно меня в старой версии веселило, когда приходит push-сообщение, из которого телефон, конечно, показывает всего несколько слов. Нажимаешь на него, запускается mobile, и после авторизации вот вам главный экран. Никаких следов пришедшего сообщения больше нигде нет. Не знаю, сохранилась ли эта болячка в сенсе, но, судя по поведению с пополнением - таки да.
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:20
M-Audio
ну если говорить глобально о банках, то--да, а если в частности об Алке, то речь--как перевести, зачастую
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:51
Re: Альфа-Банк
Пару постами выше я писал, что в качестве альтернативы используйте ссылку услуги "Собрать деньги". Её без разницы где открывай )
По ней пополнения тоже участвуют в кешбеке
А так шлите баг в чат.
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:02
Обіцянка – цяцянка. В плани її ставити зарано, рахувати прибутки не бачивши умов тим більше. Втім, як хочте, робіть ))
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:05
Воно й працює, якось, може й неідеально, але на питання "Навіщо?" відповідь надає. Тому панові самому треба вирішувати, що йому важливіше, може й справді шашечки...
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:26
А Форвард пенсионная для этого дела подойдёт или только КОКО?
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:34
подойдет
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:16
Это мне напомнило анекдот:
- Абраша я сегодня сэкономила 5 копеек...
- Как, Сврочка?
- Не успела на автобус и целую остановку бежала за автобусом...
- Дуpa, бежала бы за такси сэкономила бы рубль .
Ну а если серьезно в ходивших тут пару лет назад объяснениях почему при ставке депо 14% кредитка дает экономию 1% как раз обосновывалось что деньги которые платятся с кредитки в это время отлеживаются на депо или текущем. Отсюда и берется навар. И да ведь в таком случае рассматривается ситуация что у потенциального свина есть в наличии и дебетка со своими на ней и кредитка с лимитом, а не ситуацию что у человека нет денег и у него дилемма взять ли платный кредит или же воспользоваться бесплатной кредиткой.
Но вашу логика мне понятна. Спасибо
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