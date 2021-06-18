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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:18
Срок хранения у Орехов есть?
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novichok
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:26
novichok написав:
Срок хранения у Орехов есть?
есть, но долго, годы, кажись два
правда есть и аннлирования если что-то там закрыть
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cohan
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:28
M-Audio написав: cohan написав:
помоему iframe этот прокручивается,
Нет
ну вот я не верю в нет, хотя бы потому что аккорд прямо сегодня вводил - а он явно ПУМБовский, и там он прокрутился нормально, и обычно ифрейм прокручивается если не запретить явно
пумб проверю, но в Июле ))
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cohan
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:32
Flamingo написав:
И да ведь в таком случае рассматривается ситуация что у потенциального свина есть в наличии и дебетка со своими на ней и кредитка с лимитом, а не ситуацию что у человека нет денег и у него дилемма взять ли платный кредит или же воспользоваться бесплатной кредиткой.
Я думаю, что если выбор стоит между различными вариантами платных кредитов, то всякие орехи уже играют второстепенную роль. Никто в здравом уме не будет брать платный кредит, чтобы положить деньги на дебетку для повышенного кэшбэка. Там будут сравнивать исключительно стоимость займа. Так что да, все эти расчёты - только для тех, у кого есть свои деньги. Если подходить совсем уж тщательно, и деньги складировать не на свободном, а на срочных депозитах с подобранными под погашение кредиток сроками, можно "добавить" к кэшбэку 1,5 процента грязными, а если такое тщательное планирование не подходит, тогда 1% потолок.
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