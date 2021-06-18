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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9548954995509551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:18

Срок хранения у Орехов есть?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:26

  novichok написав:Срок хранения у Орехов есть?


есть, но долго, годы, кажись два
правда есть и аннлирования если что-то там закрыть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:28

  M-Audio написав:
  cohan написав:помоему iframe этот прокручивается,
Нет


ну вот я не верю в нет, хотя бы потому что аккорд прямо сегодня вводил - а он явно ПУМБовский, и там он прокрутился нормально, и обычно ифрейм прокручивается если не запретить явно

пумб проверю, но в Июле ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:32

  Flamingo написав:И да ведь в таком случае рассматривается ситуация что у потенциального свина есть в наличии и дебетка со своими на ней и кредитка с лимитом, а не ситуацию что у человека нет денег и у него дилемма взять ли платный кредит или же воспользоваться бесплатной кредиткой.
Я думаю, что если выбор стоит между различными вариантами платных кредитов, то всякие орехи уже играют второстепенную роль. Никто в здравом уме не будет брать платный кредит, чтобы положить деньги на дебетку для повышенного кэшбэка. Там будут сравнивать исключительно стоимость займа. Так что да, все эти расчёты - только для тех, у кого есть свои деньги. Если подходить совсем уж тщательно, и деньги складировать не на свободном, а на срочных депозитах с подобранными под погашение кредиток сроками, можно "добавить" к кэшбэку 1,5 процента грязными, а если такое тщательное планирование не подходит, тогда 1% потолок.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:22

  cohan написав:
  novichok написав:Срок хранения у Орехов есть?


есть, но долго, годы, кажись два
правда есть и аннлирования если что-то там закрыть

а если через пару месяцев мне Банк поменяет пакет с Комфорта Фонда на Вайт (т.к. Комфорта уже не дают), то с орехами как будет?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:28

  novichok написав:
  cohan написав:
  novichok написав:Срок хранения у Орехов есть?


есть, но долго, годы, кажись два
правда есть и аннлирования если что-то там закрыть

а если через пару месяцев мне Банк поменяет пакет с Комфорта Фонда на Вайт (т.к. Комфорта уже не дают), то с орехами как будет?

Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:41

  Flamingo написав:Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП

а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?
novichok
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