Додано: Суб 19 чер, 2021 13:32

Flamingo написав: И да ведь в таком случае рассматривается ситуация что у потенциального свина есть в наличии и дебетка со своими на ней и кредитка с лимитом, а не ситуацию что у человека нет денег и у него дилемма взять ли платный кредит или же воспользоваться бесплатной кредиткой. И да ведь в таком случае рассматривается ситуация что у потенциального свина есть в наличии и дебетка со своими на ней и кредитка с лимитом, а не ситуацию что у человека нет денег и у него дилемма взять ли платный кредит или же воспользоваться бесплатной кредиткой.

Я думаю, что если выбор стоит между различными вариантами платных кредитов, то всякие орехи уже играют второстепенную роль. Никто в здравом уме не будет брать платный кредит, чтобы положить деньги на дебетку для повышенного кэшбэка. Там будут сравнивать исключительно стоимость займа. Так что да, все эти расчёты - только для тех, у кого есть свои деньги. Если подходить совсем уж тщательно, и деньги складировать не на свободном, а на срочных депозитах с подобранными под погашение кредиток сроками, можно "добавить" к кэшбэку 1,5 процента грязными, а если такое тщательное планирование не подходит, тогда 1% потолок.