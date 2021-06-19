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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:18
Срок хранения у Орехов есть?
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novichok
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:26
novichok написав:
Срок хранения у Орехов есть?
есть, но долго, годы, кажись два
правда есть и аннлирования если что-то там закрыть
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cohan
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:28
M-Audio написав: cohan написав:
помоему iframe этот прокручивается,
Нет
ну вот я не верю в нет, хотя бы потому что аккорд прямо сегодня вводил - а он явно ПУМБовский, и там он прокрутился нормально, и обычно ифрейм прокручивается если не запретить явно
пумб проверю, но в Июле ))
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cohan
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:32
Flamingo написав:
И да ведь в таком случае рассматривается ситуация что у потенциального свина есть в наличии и дебетка со своими на ней и кредитка с лимитом, а не ситуацию что у человека нет денег и у него дилемма взять ли платный кредит или же воспользоваться бесплатной кредиткой.
Я думаю, что если выбор стоит между различными вариантами платных кредитов, то всякие орехи уже играют второстепенную роль. Никто в здравом уме не будет брать платный кредит, чтобы положить деньги на дебетку для повышенного кэшбэка. Там будут сравнивать исключительно стоимость займа. Так что да, все эти расчёты - только для тех, у кого есть свои деньги. Если подходить совсем уж тщательно, и деньги складировать не на свободном, а на срочных депозитах с подобранными под погашение кредиток сроками, можно "добавить" к кэшбэку 1,5 процента грязными, а если такое тщательное планирование не подходит, тогда 1% потолок.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:22
cohan написав: novichok написав:
Срок хранения у Орехов есть?
есть, но долго, годы, кажись два
правда есть и аннлирования если что-то там закрыть
а если через пару месяцев мне Банк поменяет пакет с Комфорта Фонда на Вайт (т.к. Комфорта уже не дают), то с орехами как будет?
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novichok
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:28
novichok написав: cohan написав: novichok написав:
Срок хранения у Орехов есть?
есть, но долго, годы, кажись два
правда есть и аннлирования если что-то там закрыть
а если через пару месяцев мне Банк поменяет пакет с Комфорта Фонда на Вайт (т.к. Комфорта уже не дают), то с орехами как будет?
Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП
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Flamingo
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:41
Flamingo написав:
Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП
а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?
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novichok
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:23
технический вопрос: у кого-то в терминалах easypay считывается номер карты?
у меня все время ошибка, приходится клацать вручную (
поддержка говорит, что такого быть не может ...
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:16
novichok написав: Flamingo написав:
Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП
а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?
Вопрос чисто теоретический. Не могу представить форумчанина с остатком 10т орехов, которые дурно лежат и могут быть списаны по какой либо причине. Тут остаток 20 орехов муляет, уже 6 мес, с прошлых бесплатных рассрочек, хорошо акция на пополнение. Все что выше 62.2 орехов- сразу на выход.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:34
Пополнил white c Моно, орехов не начислили.
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