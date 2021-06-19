еще не вечер
то есть не Июль
или у вАс особенные условия?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:37
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:41
Alexey_k9
А что должны? Или вам тупо лень было прочитать в условиях акции про сроки начисления?
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