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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9549955095519552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:37

  Alexey_k9 написав:Пополнил white c Моно, орехов не начислили.

еще не вечер
то есть не Июль

или у вАс особенные условия?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:41

Alexey_k9
А что должны? Или вам тупо лень было прочитать в условиях акции про сроки начисления? :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 07:08

  Alexey_k9 написав:Пополнил white c Моно, орехов не начислили.

Мне тоже))
Мизантрóп
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З нами з: 03.12.14
Подякував: 1078 раз.
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  #<1 ... 9549955095519552
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