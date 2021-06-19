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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9549955095519552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:37

  Alexey_k9 написав:Пополнил white c Моно, орехов не начислили.

еще не вечер
то есть не Июль

или у вАс особенные условия?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:41

Alexey_k9
А что должны? Или вам тупо лень было прочитать в условиях акции про сроки начисления? :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 07:08

  Alexey_k9 написав:Пополнил white c Моно, орехов не начислили.

Мне тоже))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 07:33

  lel написав:
novichok написав:а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?
Вопрос чисто теоретический. Не могу представить форумчанина с остатком 10т орехов, которые дурно лежат и могут быть списаны по какой либо причине. Тут остаток 20 орехов муляет, уже 6 мес, с прошлых бесплатных рассрочек, хорошо акция на пополнение. Все что выше 62.2 орехов- сразу на выход.

почему теоретический? Можно ведь выиграть N-е кол-во орехов в акции?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:05

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:предлагаете всё это ради гривны кэшбэка за операцию?
Ибо на 20 переводов в день я не согласный ради 400 гривен.

Не понял, зачем вам делать 500 переводов по 100 грн. вместо 5 переводов по 10.000 грн.?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:22

  Bosstone написав:
  M-Audio написав:предлагаете всё это ради гривны кэшбэка за операцию?
Ибо на 20 переводов в день я не согласный ради 400 гривен.

Не понял, зачем вам делать 500 переводов по 100 грн. вместо 5 переводов по 10.000 грн.?

Зачем делать 5 переводов если нужно максимум 4, в случае если по карте донору стоит ограничение в 14999 за раз?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:37

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Зачем делать 5 переводов если нужно максимум 4, в случае если по карте донору стоит ограничение в 14999 за раз?


а можно 29999?

  Bosstone написав:Не понял, зачем вам делать 500 переводов по 100 грн. вместо 5 переводов по 10.000 грн.?


а вдруг токо сотка свободных денег
uaprofi
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  #<1 ... 9549955095519552
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