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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:37
Alexey_k9 написав:
Пополнил white c Моно, орехов не начислили.
еще не вечер
то есть не Июль
или у вАс особенные условия?
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:41
Alexey_k9
А что должны? Или вам тупо лень было прочитать в условиях акции про сроки начисления?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 07:08
Alexey_k9 написав:
Пополнил white c Моно, орехов не начислили.
Мне тоже))
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Додано: Нед 20 чер, 2021 07:33
lel написав:
novichok написав:а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?
Вопрос чисто теоретический. Не могу представить форумчанина с остатком 10т орехов, которые дурно лежат и могут быть списаны по какой либо причине. Тут остаток 20 орехов муляет, уже 6 мес, с прошлых бесплатных рассрочек, хорошо акция на пополнение. Все что выше 62.2 орехов- сразу на выход.
почему теоретический? Можно ведь выиграть N-е кол-во орехов в акции?
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novichok
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Додано: Нед 20 чер, 2021 12:05
M-Audio написав:
предлагаете всё это ради гривны кэшбэка за операцию?
Ибо на 20 переводов в день я не согласный ради 400 гривен.
Не понял, зачем вам делать 500 переводов по 100 грн. вместо 5 переводов по 10.000 грн.?
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Bosstone
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Додано: Нед 20 чер, 2021 14:22
Bosstone написав: M-Audio написав:
предлагаете всё это ради гривны кэшбэка за операцию?
Ибо на 20 переводов в день я не согласный ради 400 гривен.
Не понял, зачем вам делать 500 переводов по 100 грн. вместо 5 переводов по 10.000 грн.?
Зачем делать 5 переводов если нужно максимум 4, в случае если по карте донору стоит ограничение в 14999 за раз?
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Stringer
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Додано: Нед 20 чер, 2021 14:37
Stringer написав:
Зачем делать 5 переводов если нужно максимум 4, в случае если по карте донору стоит ограничение в 14999 за раз?
а можно 29999?
Bosstone написав:
Не понял, зачем вам делать 500 переводов по 100 грн. вместо 5 переводов по 10.000 грн.?
а вдруг токо сотка свободных денег
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uaprofi
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