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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:11
а что за акция,к-рую вы обсуждаете?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:32
Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?
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