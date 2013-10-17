|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:11
а что за акция,к-рую вы обсуждаете?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 983
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:32
Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 475
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:14
Arien написав:
а что за акция,к-рую вы обсуждаете?
4 месяца комбикорма каждому свинорылу.Подробно в разделе орехов в апке.Сенсационное чета
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5907
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: killer bees
, valya
і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|40
|935
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6869
|1544125
|
Нед 20 чер, 2021 17:51
cohan
|
|48608
|6212342
|
|