Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:11
а что за акция,к-рую вы обсуждаете?
Arien
Повідомлень: 984
З нами з: 09.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 49 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 18:32
Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?
escobar
Повідомлень: 475
З нами з: 30.05.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 116 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:14
Arien написав:
а что за акция,к-рую вы обсуждаете?
4 месяца комбикорма каждому свинорылу.Подробно в разделе орехов в апке.Сенсационное чета
Мизантрóп
Повідомлень: 5907
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Подякували: 1105 раз.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 00:41
Мизантрóп написав: Arien написав:
а что за акция,к-рую вы обсуждаете?
4 месяца комбикорма каждому свинорылу.Подробно в разделе орехов в апке.Сенсационное чета
спасибо, нашла:
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
это только Sense касается, жаль.
Arien
Повідомлень: 984
З нами з: 09.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 49 раз.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 06:01
escobar написав:
Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?
Альфа комиссию не берет, но может взять банк-посредник. В доковидные времена я получил 2 компенсации от раянаир за задержку рейсов, одна пришла в приват с точностью до цента, а вторая на альфу - там банк-посредник умыкнул около 15$.
antey718
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Подякував: 33 раз.
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