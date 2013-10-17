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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9550955195529553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:11

Re: Альфа-Банк

а что за акция,к-рую вы обсуждаете?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:32

Re: Альфа-Банк

Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?
escobar
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Повідомлень: 475
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:14

  Arien написав:а что за акция,к-рую вы обсуждаете?

4 месяца комбикорма каждому свинорылу.Подробно в разделе орехов в апке.Сенсационное чета
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 00:41

  Мизантрóп написав:
  Arien написав:а что за акция,к-рую вы обсуждаете?

4 месяца комбикорма каждому свинорылу.Подробно в разделе орехов в апке.Сенсационное чета

спасибо, нашла:
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
это только Sense касается, жаль.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 06:01

  escobar написав:Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?

Альфа комиссию не берет, но может взять банк-посредник. В доковидные времена я получил 2 компенсации от раянаир за задержку рейсов, одна пришла в приват с точностью до цента, а вторая на альфу - там банк-посредник умыкнул около 15$.
antey718
 
Повідомлень: 614
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