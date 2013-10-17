escobar написав:Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?
Альфа комиссию не берет, но может взять банк-посредник. В доковидные времена я получил 2 компенсации от раянаир за задержку рейсов, одна пришла в приват с точностью до цента, а вторая на альфу - там банк-посредник умыкнул около 15$.
tano написав:21 числа РД по карте Эко Максимум. Сегодня собрался погашать, открыл выписку - уже начислили РКО и %. Дата операции 19.06, дата проводки 22.06. Я что-то делаю не так?
ну даа, вам погаситься нуна по 21е, а седня ж выходной, т.е. реально нуна было до 19:00 18го. Уже утром 18го в МАБе были нарисованы суммы для погашения. Щительней нуна ДКБО изучать Теперь можете усьоо начисленное гасить по 21/07
ПС. Или вы Троицу не празДновали вчера? Так помните, шо след. Пн. тож выходной, там Дн.Конституции в Вс