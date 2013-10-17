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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9551955295539554>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:11

Re: Альфа-Банк

а что за акция,к-рую вы обсуждаете?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:32

Re: Альфа-Банк

Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:14

  Arien написав:а что за акция,к-рую вы обсуждаете?

4 месяца комбикорма каждому свинорылу.Подробно в разделе орехов в апке.Сенсационное чета
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 00:41

  Мизантрóп написав:
  Arien написав:а что за акция,к-рую вы обсуждаете?

4 месяца комбикорма каждому свинорылу.Подробно в разделе орехов в апке.Сенсационное чета

спасибо, нашла:
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
это только Sense касается, жаль.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 06:01

  escobar написав:Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?

Альфа комиссию не берет, но может взять банк-посредник. В доковидные времена я получил 2 компенсации от раянаир за задержку рейсов, одна пришла в приват с точностью до цента, а вторая на альфу - там банк-посредник умыкнул около 15$.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:04

21 числа РД по карте Эко Максимум. Сегодня собрался погашать, открыл выписку - уже начислили РКО и %. Дата операции 19.06, дата проводки 22.06. Я что-то делаю не так?
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:14

  tano написав:21 числа РД по карте Эко Максимум. Сегодня собрался погашать, открыл выписку - уже начислили РКО и %. Дата операции 19.06, дата проводки 22.06. Я что-то делаю не так?

ну даа, вам погаситься нуна по 21е, а седня ж выходной, т.е. реально нуна было до 19:00 18го.
Уже утром 18го в МАБе были нарисованы суммы для погашения.
Щительней нуна ДКБО изучать
Теперь можете усьоо начисленное гасить по 21/07

ПС. Или вы Троицу не празДновали вчера?
Так помните, шо след. Пн. тож выходной, там Дн.Конституции в Вс :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:40

  tano написав:21 числа РД по карте Эко Максимум. Сегодня собрался погашать, открыл выписку - уже начислили РКО и %. Дата операции 19.06, дата проводки 22.06. Я что-то делаю не так?

погашение в Альфе проходит в дату проводки операции, не в дату зачисления на счет - видно в web версии. проводки только в РАБОЧИЕ дни. поэтому, если РД припадает на выходной, то Альфа уже все начисляет в последний рабочий день перед РД - типа все равно не успеете.

на всяк случай - не все операции погашают день в день - нужно понимать как правильно погасить.

и вообще, ИМХО, переходите на RED - Эко, как по мне, неудачный пакет.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:00

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:типа все равно не успеете

в рабочий день(в данном случае эт Пт. 18го), до 19:00 онлайн-переводом по ИБАНу в МАБе все успеете. А можно и со сбера стряхнуть прям на Эко, но эт лучше до 15..16:00 сделать, когда окончательно все прошлые блоки проведутся
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:41

Спасибо за ответы. Да, про выходной на Троицу совсем забыл. :x Теперь нет смысла ничего погашать до след. РД? А потом погасить как обычно красную сумму в РД (на этот раз в раб. день)?
tano
 
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