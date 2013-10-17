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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:45
tano написав:
Спасибо за ответы. Да, про выходной на Троицу совсем забыл.
Теперь нет смысла ничего погашать до след. РД? А потом погасить как обычно красную сумму в РД (на этот раз в раб. день)?
совершенно верно
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:00
tano написав:
Спасибо за ответы. Да, про выходной на Троицу совсем забыл.
Теперь нет смысла ничего погашать до след. РД? А потом погасить как обычно красную сумму в РД (на этот раз в раб. день)?
или все-таки на пару дней раньше
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:44
На пару дней раньше ещё красной суммы не будет, а в РД ещё и блоки могут допровестись )
Тут свыня так свыня )
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