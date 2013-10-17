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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9551955295539554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:45

  tano написав:Спасибо за ответы. Да, про выходной на Троицу совсем забыл. :x Теперь нет смысла ничего погашать до след. РД? А потом погасить как обычно красную сумму в РД (на этот раз в раб. день)?

совершенно верно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:00

  tano написав:Спасибо за ответы. Да, про выходной на Троицу совсем забыл. :x Теперь нет смысла ничего погашать до след. РД? А потом погасить как обычно красную сумму в РД (на этот раз в раб. день)?

или все-таки на пару дней раньше :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:44

На пару дней раньше ещё красной суммы не будет, а в РД ещё и блоки могут допровестись )
Тут свыня так свыня )
Amethyst
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