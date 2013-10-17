Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
Ахтунг! Сегодня попробовал рассчитаться интернет-магазине цитрусе... Ввел данные своей карты, а подтверждение ушло на левый номер телефона (который не привязан в банку)... Оплату подтвердить не смог, позвонил менеджер из магазина - оплату буду делать уже в самом магазине...
Класс поддержка говорит про какой-то дополнительный номер! Хотя я уже больше года пользуюсь только 1им номером!
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 21 чер, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Golf_streem, необходимо оформить один пакетов услуг. Они платные, но при выполнении одного из условий бесплатные. В месяц оформления плата за пользование пакетами не взымается.
Клиентом банка можно стать удалённо из приложения Sense. При оформлении пакета услуг или кредитки RED выпускается цифровая карта, которую можно выпустить в виде пластика и получить через отделение Новой почты (бесплатно).
ps Ну и тянуть с тех карт, где банки за это не берут мзду
Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.