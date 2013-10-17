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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9551955295539554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:45

  tano написав:Спасибо за ответы. Да, про выходной на Троицу совсем забыл. :x Теперь нет смысла ничего погашать до след. РД? А потом погасить как обычно красную сумму в РД (на этот раз в раб. день)?

совершенно верно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:00

  tano написав:Спасибо за ответы. Да, про выходной на Троицу совсем забыл. :x Теперь нет смысла ничего погашать до след. РД? А потом погасить как обычно красную сумму в РД (на этот раз в раб. день)?

или все-таки на пару дней раньше :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:44

На пару дней раньше ещё красной суммы не будет, а в РД ещё и блоки могут допровестись )
Тут свыня так свыня )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:22

Re: Альфа-Банк

Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:31

Re: Альфа-Банк

Ахтунг!
Сегодня попробовал рассчитаться интернет-магазине цитрусе...
Ввел данные своей карты, а подтверждение ушло на левый номер телефона (который не привязан в банку)...
Оплату подтвердить не смог, позвонил менеджер из магазина - оплату буду делать уже в самом магазине...

Класс поддержка говорит про какой-то дополнительный номер! Хотя я уже больше года пользуюсь только 1им номером!
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 21 чер, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:36

Re: Альфа-Банк

Golf_streem, необходимо оформить один пакетов услуг. Они платные, но при выполнении одного из условий бесплатные. В месяц оформления плата за пользование пакетами не взымается.

Клиентом банка можно стать удалённо из приложения Sense. При оформлении пакета услуг или кредитки RED выпускается цифровая карта, которую можно выпустить в виде пластика и получить через отделение Новой почты (бесплатно).

ps Ну и тянуть с тех карт, где банки за это не берут мзду :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:44

  Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.

Вайт,мастер кард
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:45

  Golf_streem написав: Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.


ага, плата за неактивность и смс
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:30

  cohan написав:
  Golf_streem написав: Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.


ага, плата за неактивность и смс

Это приятный бонус-) Учтем!
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:32

  Мизантрóп написав:
  Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.

Вайт,мастер кард

Спасибо!
Golf_streem
 
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