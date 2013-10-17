RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9552955395549555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:11

  uaprofi написав:
  Stringer написав:Зачем делать 5 переводов если нужно максимум 4, в случае если по карте донору стоит ограничение в 14999 за раз?


а можно 29999?

Можно 19000 ;-)
Stringer
 
Повідомлень: 11509
З нами з: 23.01.13
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1610 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9552955395549555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 34, 35, 36
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
352 301707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 13:21
chessfine
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4860, 4861, 4862
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48611 6214260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 10:12
Amethyst
ОКСІ Банк 1, 2, 3, 4, 5
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
40 1389
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 20:07
miltador

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1008)
21.06.2021 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.