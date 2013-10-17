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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 14:11
uaprofi написав: Stringer написав:
Зачем делать 5 переводов если нужно максимум 4, в случае если по карте донору стоит ограничение в 14999 за раз?
а можно 29999?
Можно 19000
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