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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9553955495559556>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:11

  uaprofi написав:
  Stringer написав:Зачем делать 5 переводов если нужно максимум 4, в случае если по карте донору стоит ограничение в 14999 за раз?


а можно 29999?

Можно 19000 ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 21:02

  novichok написав:
  Flamingo написав:Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП

а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?

Заиграли мой вопрос.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 21:21

  novichok написав:
  novichok написав:
  Flamingo написав:Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП

а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?

Заиграли мой вопрос.

Ограничений нет
Вы можете вернуть/погасить орехами стоимость покупки.
Эта покупка активна для погашения после проведения по счету и в течение +30дн
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:03

  greenozon написав:У ваших правилах акції невірні посилання в наступних пунктах -

6.1.2
6.1.3

при кліку на них вилазить помилка

Доброго дня. Дякую, виправимо.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:05

  pharus написав:Уточните пожалуйста, а старый погорельский пакет "Комфорт ФГВФЛ" в игре?

Доброго дня. Так.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:12

  M-Audio написав:Бугага. Поучаствовал в "супер-акции", ага :-)
Ну, пришёл мне этот код в СМС, и куда мне его?
Экран ни в какую сторону не прокручивается.
Зображення

Доброго дня. Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:15

  M-Audio написав:Бугага-2
В общем, попробовал ещё раз. Теперь оно запросило подтвердить операцию в приложении ПУМБ, и даже прислало push для подтверждения. Подтвердил, переключаюсь обратно в сенс - и попадаю на экран авторизации, который просит отпечаток, а после него - на главный экран. А незавершенный перевод всё, не было никакого перевода, о чём вы?
Замечательно, короче говоря, работает.
Это, между прочим, ещё в старом мобайле была такая проблема, и я даже не один раз писал о ней. О том, что после авторизации попадаешь на главный экран, и что там было раньше, уже не найти. Кстати, не всегда так происходит.
Но особенно меня в старой версии веселило, когда приходит push-сообщение, из которого телефон, конечно, показывает всего несколько слов. Нажимаешь на него, запускается mobile, и после авторизации вот вам главный экран. Никаких следов пришедшего сообщения больше нигде нет. Не знаю, сохранилась ли эта болячка в сенсе, но, судя по поведению с пополнением - таки да.

Доброго дня. Перевірте налаштування енергозбереження та активності додатку на вашому пристрої.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:20

  novichok написав:Срок хранения у Орехов есть?

Доброго дня. Інформація вказана у розділі 8 Правил ПВ: ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:22

  novichok написав:а если через пару месяцев мне Банк поменяет пакет с Комфорта Фонда на Вайт (т.к. Комфорта уже не дают), то с орехами как будет?

Бонуси зберігаються.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:24

  novichok написав:
  Flamingo написав:Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП

а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?

Обмеження в сумі списання бонусів (повернення покупки/ місяць) - не більше 6 211 бонусів = 5 000 грн.
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