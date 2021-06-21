Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 14:11
uaprofi написав: Stringer написав:
Зачем делать 5 переводов если нужно максимум 4, в случае если по карте донору стоит ограничение в 14999 за раз?
а можно 29999?
Можно 19000
Stringer
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Додано: Пон 21 чер, 2021 21:02
novichok написав: Flamingo написав:
Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП
а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?
Заиграли мой вопрос.
novichok
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Додано: Пон 21 чер, 2021 21:21
novichok написав: novichok написав: Flamingo написав:
Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП
а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?
Заиграли мой вопрос.
Ограничений нет
Вы можете вернуть/погасить орехами стоимость покупки.
Эта покупка активна для погашения после проведения по счету и в течение +30дн
Amethyst
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:03
greenozon написав:
У ваших правилах акції невірні посилання в наступних пунктах -
6.1.2
6.1.3
при кліку на них вилазить помилка
Доброго дня. Дякую, виправимо.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:05
pharus написав:
Уточните пожалуйста, а старый погорельский пакет "Комфорт ФГВФЛ" в игре?
Доброго дня. Так.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:12
M-Audio написав:
Бугага. Поучаствовал в "супер-акции", ага
Ну, пришёл мне этот код в СМС, и куда мне его?
Экран ни в какую сторону не прокручивается.
Доброго дня. Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:15
M-Audio написав:
Бугага-2
В общем, попробовал ещё раз. Теперь оно запросило подтвердить операцию в приложении ПУМБ, и даже прислало push для подтверждения. Подтвердил, переключаюсь обратно в сенс - и попадаю на экран авторизации, который просит отпечаток, а после него - на главный экран. А незавершенный перевод всё, не было никакого перевода, о чём вы?
Замечательно, короче говоря, работает.
Это, между прочим, ещё в старом мобайле была такая проблема, и я даже не один раз писал о ней. О том, что после авторизации попадаешь на главный экран, и что там было раньше, уже не найти. Кстати, не всегда так происходит.
Но особенно меня в старой версии веселило, когда приходит push-сообщение, из которого телефон, конечно, показывает всего несколько слов. Нажимаешь на него, запускается mobile, и после авторизации вот вам главный экран. Никаких следов пришедшего сообщения больше нигде нет. Не знаю, сохранилась ли эта болячка в сенсе, но, судя по поведению с пополнением - таки да.
Доброго дня. Перевірте налаштування енергозбереження та активності додатку на вашому пристрої.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:20
novichok написав:
Срок хранения у Орехов есть?
Доброго дня. Інформація вказана у розділі 8 Правил ПВ:
ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ
.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:22
novichok написав:
а если через пару месяцев мне Банк поменяет пакет с Комфорта Фонда на Вайт (т.к. Комфорта уже не дают), то с орехами как будет?
Бонуси зберігаються.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:24
novichok написав: Flamingo написав:
Не случится ничего. Орехи привязаны не к пакетам а к вашему РНОКПП
а по возвратам есть лимиты?
Например, у меня есть 10 тыс орехов, я делаю покупку на 8 тыс. Мне 8 тыс вернут на счет или есть какие то ограничения по сумме возврата?
Обмеження в сумі списання бонусів (повернення покупки/ місяць) - не більше 6 211 бонусів = 5 000 грн.
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