Alexey_k9 написав:Пополнил white c Моно, орехов не начислили.
Доброго дня. 4.4. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний Бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме:
- з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно);
- з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно);
- з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно);
- з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно);
Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
vpchelko написав:Ахтунг! Сегодня попробовал рассчитаться интернет-магазине цитрусе... Ввел данные своей карты, а подтверждение ушло на левый номер телефона (который не привязан в банку)... Оплату подтвердить не смог, позвонил менеджер из магазина - оплату буду делать уже в самом магазине...
Класс поддержка говорит про какой-то дополнительный номер! Хотя я уже больше года пользуюсь только 1им номером!