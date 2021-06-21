RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9553955495559556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:26

  Alexey_k9 написав:Пополнил white c Моно, орехов не начислили.

Доброго дня.
4.4. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний Бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме:

- з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно);

- з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно);

- з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно);

- з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно);
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:29

  escobar написав:Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?

Доброго дня. За зарахування на рахунок комісію не беремо. Можлива комісія банків-кореспондентів.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:31

  tano написав:21 числа РД по карте Эко Максимум. Сегодня собрался погашать, открыл выписку - уже начислили РКО и %. Дата операции 19.06, дата проводки 22.06. Я что-то делаю не так?

Доброго дня. Якщо РД випадає на вихідний, вона автоматично переноситься на попередній робочий день.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:36

  Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.

Доброго дня. «White», «Black», «Graphite».
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:49

  vpchelko написав:Ахтунг!
Сегодня попробовал рассчитаться интернет-магазине цитрусе...
Ввел данные своей карты, а подтверждение ушло на левый номер телефона (который не привязан в банку)...
Оплату подтвердить не смог, позвонил менеджер из магазина - оплату буду делать уже в самом магазине...

Класс поддержка говорит про какой-то дополнительный номер! Хотя я уже больше года пользуюсь только 1им номером!

Доброго дня. Для зміни фін.номеру телефону у всіх системах, потрібно подати відповідний запит через КЦ банку, або скористатись функцією зміни номеру у нашому банкоматі. Окремо по картці номер можна змінювати через мобільний додаток. Скористайтесь, будь ласка, інструкцією та змініть номер на актуальний - Змінити номер мобільного телефону для смс по картці у цифровому банку Sense SuperApp.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9553955495559556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4861, 4862, 4863
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48624 6216801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 01:41
vpchelko
Райффайзен Банк 1 ... 810, 811, 812
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8117 1820655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 22:46
Пансер
Юнекс Банк 1 ... 281, 282, 283
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2822 152233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 17:54
Maksi2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95555)
22.06.2021 08:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.