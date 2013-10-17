Alexey_k9 написав:Пополнил white c Моно, орехов не начислили.
Доброго дня. 4.4. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний Бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме:
- з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно);
- з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно);
- з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно);
- з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно);
Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
vpchelko написав:Ахтунг! Сегодня попробовал рассчитаться интернет-магазине цитрусе... Ввел данные своей карты, а подтверждение ушло на левый номер телефона (который не привязан в банку)... Оплату подтвердить не смог, позвонил менеджер из магазина - оплату буду делать уже в самом магазине...
Класс поддержка говорит про какой-то дополнительный номер! Хотя я уже больше года пользуюсь только 1им номером!
Alfa_Bank написав:Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.
Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ...
Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки.
А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.
ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана?
Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.
Alfa_Bank написав:Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.
Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ...
Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки.
А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.
ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана?
Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.
Доброго дня. Ми завжди готові перевірити кожен окремий випадок і надати деталі по ситуації. Цей теж перевіримо. Ваші зауваження приймемо до уваги.
Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі. Я також вирішив розширити к-ть можливх бонусів залучивши картку сина зеро і встановивши йому сенса. Його картку з моєї форвардовської поповнили легко. Далі захотів повернути на іншу. Не пускає. На мою альфівську, теж ні. Вводиш коди і тиша. Раптом в сенсі бачу, пробуючи відправити сеп - у вас нема активних карток. Заблокували. В чат, кажуть 30-40 хв. За цей час відключили від сенсу і МАБу. При вході в МАБ - зверніться в КЦ. Готовий надати шановній представниці дані в ПП.