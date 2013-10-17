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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9554955595569557>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:26

  Alexey_k9 написав:Пополнил white c Моно, орехов не начислили.

Доброго дня.
4.4. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний Бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме:

- з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно);

- з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно);

- з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно);

- з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно);
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:29

  escobar написав:Альфа берет комиссию за входящий свифт перевод на открытый карточный счет?

Доброго дня. За зарахування на рахунок комісію не беремо. Можлива комісія банків-кореспондентів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:31

  tano написав:21 числа РД по карте Эко Максимум. Сегодня собрался погашать, открыл выписку - уже начислили РКО и %. Дата операции 19.06, дата проводки 22.06. Я что-то делаю не так?

Доброго дня. Якщо РД випадає на вихідний, вона автоматично переноситься на попередній робочий день.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:36

  Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.

Доброго дня. «White», «Black», «Graphite».
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:49

  vpchelko написав:Ахтунг!
Сегодня попробовал рассчитаться интернет-магазине цитрусе...
Ввел данные своей карты, а подтверждение ушло на левый номер телефона (который не привязан в банку)...
Оплату подтвердить не смог, позвонил менеджер из магазина - оплату буду делать уже в самом магазине...

Класс поддержка говорит про какой-то дополнительный номер! Хотя я уже больше года пользуюсь только 1им номером!

Доброго дня. Для зміни фін.номеру телефону у всіх системах, потрібно подати відповідний запит через КЦ банку, або скористатись функцією зміни номеру у нашому банкоматі. Окремо по картці номер можна змінювати через мобільний додаток. Скористайтесь, будь ласка, інструкцією та змініть номер на актуальний - Змінити номер мобільного телефону для смс по картці у цифровому банку Sense SuperApp.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:37

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.

Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ... :D

Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки. :)

А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.

ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана? :P

Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:17

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.

Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ... :D

Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки. :)

А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.

ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана? :P

Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.

Доброго дня. Ми завжди готові перевірити кожен окремий випадок і надати деталі по ситуації. Цей теж перевіримо. Ваші зауваження приймемо до уваги.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:42

Re: Альфа-Банк

У Альфы есть какие-то реферальные плюшки при оформлении дебетовой карты?
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:44

  malinin007 написав:У Альфы есть какие-то реферальные плюшки при оформлении дебетовой карты?

Доброго дня. Ні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:56

Re: Альфа-Банк

  Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.


Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.
Я також вирішив розширити к-ть можливх бонусів залучивши картку сина зеро і встановивши йому сенса. Його картку з моєї форвардовської поповнили легко. Далі захотів повернути на іншу. Не пускає. На мою альфівську, теж ні. Вводиш коди і тиша. Раптом в сенсі бачу, пробуючи відправити сеп - у вас нема активних карток. Заблокували. В чат, кажуть 30-40 хв. За цей час відключили від сенсу і МАБу.
При вході в МАБ - зверніться в КЦ.
Готовий надати шановній представниці дані в ПП.
Ой+
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