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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:58
Ой+ написав:
Заблокували.
Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
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Amethyst
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:59
Ой+ написав: Golf_streem написав:
Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.
Я також вирішив розширити к-ть можливх бонусів залучивши картку сина зеро і встановивши йому сенса. Його картку з моєї форвардовської поповнили легко. Далі захотів повернути на іншу. Не пускає. На мою альфівську, теж ні. Вводиш коди і тиша. Раптом в сенсі бачу, пробуючи відправити сеп - у вас нема активних карток. Заблокували. В чат, кажуть 30-40 хв. За цей час відключили від сенсу і МАБу.
При вході в МАБ - зверніться в КЦ.
Готовий надати шановній представниці дані в ПП.
Доброго дня. Напишіть дані в ПП.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:14
Amethyst написав:
Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
Дані надані.
Це оригінально разом з карткою блокувати обліковий запис, щоб клієнт не набридав в разі чого.
Трошки про інший банк - ідею. Якось натикав не той пін для входу в моб.банкінг і попадаю в поле з паролем. Мій найпоширеніший пароль не проходить. Тисну відновити пароль, туго приходить смска і появляється поле "секретне питання - на що ви витратили першу зарплату. Ніби ввожу правильну відповідь, наскільки її пам'ятаю, у різних варіаціях. (зонт, парасоля, парасолька, зонтик і т.д.) але безтолку. Так що при реєстрації якщо є такі питання теж треба їх фіксувати.
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Ой+
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Вів 22 чер, 2021 12:45
cohan
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