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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:58
Ой+ написав:
Заблокували.
Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
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Amethyst
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:59
Ой+ написав: Golf_streem написав:
Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.
Я також вирішив розширити к-ть можливх бонусів залучивши картку сина зеро і встановивши йому сенса. Його картку з моєї форвардовської поповнили легко. Далі захотів повернути на іншу. Не пускає. На мою альфівську, теж ні. Вводиш коди і тиша. Раптом в сенсі бачу, пробуючи відправити сеп - у вас нема активних карток. Заблокували. В чат, кажуть 30-40 хв. За цей час відключили від сенсу і МАБу.
При вході в МАБ - зверніться в КЦ.
Готовий надати шановній представниці дані в ПП.
Доброго дня. Напишіть дані в ПП.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:14
Amethyst написав:
Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
Дані надані.
Це оригінально разом з карткою блокувати обліковий запис, щоб клієнт не набридав в разі чого.
Трошки про інший банк - ідею. Якось натикав не той пін для входу в моб.банкінг і попадаю в поле з паролем. Мій найпоширеніший пароль не проходить. Тисну відновити пароль, туго приходить смска і появляється поле "секретне питання - на що ви витратили першу зарплату. Ніби ввожу правильну відповідь, наскільки її пам'ятаю, у різних варіаціях. (зонт, парасоля, парасолька, зонтик і т.д.) але безтолку. Так що при реєстрації якщо є такі питання теж треба їх фіксувати.
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Ой+
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24
Ой+ написав: Golf_streem написав:
Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.
Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.
Я також вирішив розширити к-ть можливх бонусів залучивши картку сина зеро і встановивши йому сенса. Його картку з моєї форвардовської поповнили легко. Далі захотів повернути на іншу. Не пускає. На мою альфівську, теж ні. Вводиш коди і тиша. Раптом в сенсі бачу, пробуючи відправити сеп - у вас нема активних карток. Заблокували. В чат, кажуть 30-40 хв. За цей час відключили від сенсу і МАБу.
При вході в МАБ - зверніться в КЦ.
Готовий надати шановній представниці дані в ПП.
отправляйте по номеру телефона, удобно и быстро
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cohan
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:38
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.
Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ...
Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки.
А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.
ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана?
Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.
там промблема похоже в лупумбе так как даже в приложухе КС аналогичная ситуация.
а так во всём остальном согласен могли бы и протестить на "совместимость" так сказать с топовыми банками
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:41
кстати, кто подскажет шо я где случайно нажимаю в сенсе, шо мне постоянно вылазит кредитная карта на весь экран?
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:43
cohan написав:
отправляйте по номеру телефона, удобно и быстро
Дякуючи представниці розблокували. Але не думаю що відправка по номеру в очах СБ більш благонадійна ніж відправка по реквізитах. З СБ гутарили, що в них сенс і маб якби виглядали встановленими на різних пристроях, хоча смартфон був той самий. Контрольне питання сума останньої покупки з картки. Чесно кажучи не дуже подобається така система ніпель, коли запускають просто, а випускають з питаннями.
Хоч би дійсно була винагорода за нерви.
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Ой+
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Вів 22 чер, 2021 15:28
cohan
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