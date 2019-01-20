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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9554955595569557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:58

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Заблокували.

Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:59

  Ой+ написав:
  Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.


Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.
Я також вирішив розширити к-ть можливх бонусів залучивши картку сина зеро і встановивши йому сенса. Його картку з моєї форвардовської поповнили легко. Далі захотів повернути на іншу. Не пускає. На мою альфівську, теж ні. Вводиш коди і тиша. Раптом в сенсі бачу, пробуючи відправити сеп - у вас нема активних карток. Заблокували. В чат, кажуть 30-40 хв. За цей час відключили від сенсу і МАБу.
При вході в МАБ - зверніться в КЦ.
Готовий надати шановній представниці дані в ПП.

Доброго дня. Напишіть дані в ПП.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:14

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф


Дані надані.
Це оригінально разом з карткою блокувати обліковий запис, щоб клієнт не набридав в разі чого.
Трошки про інший банк - ідею. Якось натикав не той пін для входу в моб.банкінг і попадаю в поле з паролем. Мій найпоширеніший пароль не проходить. Тисну відновити пароль, туго приходить смска і появляється поле "секретне питання - на що ви витратили першу зарплату. Ніби ввожу правильну відповідь, наскільки її пам'ятаю, у різних варіаціях. (зонт, парасоля, парасолька, зонтик і т.д.) але безтолку. Так що при реєстрації якщо є такі питання теж треба їх фіксувати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24

  Ой+ написав:
  Golf_streem написав:Прочитал о "Сенсацінний бонус" и захотел стать клиентом банка. Какую карту под это дело посоветуете открыть? Ну и с точки зрения кэшбэков чтоб выгодная была. Может еще какие-то плюшки, пока мне не известные, в ней будут.


Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.
Я також вирішив розширити к-ть можливх бонусів залучивши картку сина зеро і встановивши йому сенса. Його картку з моєї форвардовської поповнили легко. Далі захотів повернути на іншу. Не пускає. На мою альфівську, теж ні. Вводиш коди і тиша. Раптом в сенсі бачу, пробуючи відправити сеп - у вас нема активних карток. Заблокували. В чат, кажуть 30-40 хв. За цей час відключили від сенсу і МАБу.
При вході в МАБ - зверніться в КЦ.
Готовий надати шановній представниці дані в ПП.


отправляйте по номеру телефона, удобно и быстро
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:38

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.

Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ... :D

Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки. :)

А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.

ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана? :P

Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.


там промблема похоже в лупумбе так как даже в приложухе КС аналогичная ситуация.

а так во всём остальном согласен могли бы и протестить на "совместимость" так сказать с топовыми банками
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:41

кстати, кто подскажет шо я где случайно нажимаю в сенсе, шо мне постоянно вылазит кредитная карта на весь экран?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:43

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:отправляйте по номеру телефона, удобно и быстро


Дякуючи представниці розблокували. Але не думаю що відправка по номеру в очах СБ більш благонадійна ніж відправка по реквізитах. З СБ гутарили, що в них сенс і маб якби виглядали встановленими на різних пристроях, хоча смартфон був той самий. Контрольне питання сума останньої покупки з картки. Чесно кажучи не дуже подобається така система ніпель, коли запускають просто, а випускають з питаннями.
Хоч би дійсно була винагорода за нерви.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51

Alfa_Bank
Хотелось бы попробовать новой акции, заодно потестировать насколько понимаю обстановку. Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
Какой порядок дейстивй, чтобы не попасть на комис?
Сейчас установлено старое приложение. СМС информирование отключено заявой.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:57

  Ой+ написав:Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.

Я сегодня имел несчастье пообщаться с КЦ. После 38 минут практически постоянного "побудьте на линии, сейчас уточню" сотрудник просто отключился. Если представителю банка интересно--могу предоставить аудиозапись моего "разговора". Позор.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:24

Re: Альфа-Банк

Напомните мне пожалуйста какие манипуляции нужно сделать, чтобы кешбек возвращался не на Кредитку, а на Дебетку? Выводил на Дебетку, но почему зачислилось на Кредитку.
_PORT_UA
 
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