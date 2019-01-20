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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9555955695579558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:10

Re: Альфа-Банк

  Прораб написав:Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)

  _PORT_UA написав:Напомните мне пожалуйста какие манипуляции нужно сделать, чтобы кешбек возвращался не на Кредитку, а на Дебетку?
Несколько раз поменять карту для вывода кешбека :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:45

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  Ой+ написав:Заблокували.

Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
По двум аккам уже выполнил программу пополнений. Что порекомендуете, что бы не заблочили 3й ? Ещё одного смарта в постоянной доступности нет. Может в ЛС?
Р.S. Имею печальный опыт блокировки всех 3х.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:53

  MASolomko написав:
  Прораб написав:Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)


А сейчас?
Как правильно подойти к вопросу имея установленное только старое приложение и отключенные СМС заявой.
1. Поставить сенс
2.
Прораб
 
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