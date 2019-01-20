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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:10
Прораб написав:
Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)
_PORT_UA написав:
Напомните мне пожалуйста какие манипуляции нужно сделать, чтобы кешбек возвращался не на Кредитку, а на Дебетку?
Несколько раз поменять карту для вывода кешбека
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MASolomko
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Додано: Вів 22 чер, 2021 18:45
Amethyst написав: Ой+ написав:
Заблокували.
Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
По двум аккам уже выполнил программу пополнений. Что порекомендуете, что бы не заблочили 3й ? Ещё одного смарта в постоянной доступности нет. Может в ЛС?
Р.S. Имею печальный опыт блокировки всех 3х.
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lel
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Додано: Вів 22 чер, 2021 18:53
MASolomko написав: Прораб написав:
Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)
А сейчас?
Как правильно подойти к вопросу имея установленное только старое приложение и отключенные СМС заявой.
1. Поставить сенс
2.
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Прораб
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