Додано: Вів 22 чер, 2021 20:00

Прораб написав: А сейчас? А сейчас?

Есть схемы, которыми пользуются мошенники с использованием этих программ. Я о них говорить не буду(

Спартанцы-фиксики непредсказуемы. Например, известный кейс. Приложение Alfa-Mobile и Sense SuperApp не позволяют делать скриншоты, если стоит программы удалённого доступа. Вот у меня стоит программа TeamViewer, которая может только управлять другим устройством, для подключения к моему мобильному устройству необходимо установить другую программу — TeamViewer QuickSupport. Ответ представителя банка из чата Sense SuperApp в Telegram таков:Хоть распинайся, хоть нет — слушать не будут.Когда я в первые поставил Sense и нажал на получение PUSH-уведомлений на это устройство, то отключились PUSH'ы в Alfa-Mobile. При отключении PUSH в Sense слетели все уведомления по всем картам на платные SMS, хотя PUSH'ы подключил в Alfa-Mobile.Когда решил вернуть PUSH'ы в Sense, то старался Alfa-Mobile отлучить от PUSH. Потом по каждой карте перепроверял подключение к бесплатным PUSH.Как это отработает в Вашем случае, неизвестно. Зависит от того, как реализовали разрабы =) Перепроверяйте.ps Реально у Альфа тут затея очень тупая. И по Sense она от этого не думает отказываться ибо надо же с чего оплачивать кешбеки)))