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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9556955795589559>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:10

Re: Альфа-Банк

  Прораб написав:Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)

  _PORT_UA написав:Напомните мне пожалуйста какие манипуляции нужно сделать, чтобы кешбек возвращался не на Кредитку, а на Дебетку?
Несколько раз поменять карту для вывода кешбека :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:45

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  Ой+ написав:Заблокували.

Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
По двум аккам уже выполнил программу пополнений. Что порекомендуете, что бы не заблочили 3й ? Ещё одного смарта в постоянной доступности нет. Может в ЛС?
Р.S. Имею печальный опыт блокировки всех 3х.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:53

  MASolomko написав:
  Прораб написав:Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)


А сейчас?
Как правильно подойти к вопросу имея установленное только старое приложение и отключенные СМС заявой.
1. Поставить сенс
2.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:09

  Прораб написав:
  MASolomko написав:
  Прораб написав:Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)


А сейчас?
Как правильно подойти к вопросу имея установленное только старое приложение и отключенные СМС заявой.
1. Поставить сенс
2.

... Если вылезет сообщение перейти на пуши, смс или какую-то другую хрень - игнорировать. Все.
Но у вас может и не вылезти если у вас смс отключены заявлением. Но может и вылезти - это ж Алка.
Но у меня по акку жены пуши подключены на мобайле, а сенс используется периодически - каждый раз при входе предложение перейти на пуши. Игнорируется уже много месяцев - и тьфу-тьфу без проблем
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:00

Re: Альфа-Банк

  Прораб написав:А сейчас?
Спартанцы-фиксики непредсказуемы. Например, известный кейс. Приложение Alfa-Mobile и Sense SuperApp не позволяют делать скриншоты, если стоит программы удалённого доступа. Вот у меня стоит программа TeamViewer, которая может только управлять другим устройством, для подключения к моему мобильному устройству необходимо установить другую программу — TeamViewer QuickSupport. Ответ представителя банка из чата Sense SuperApp в Telegram таков:
Есть схемы, которыми пользуются мошенники с использованием этих программ. Я о них говорить не буду(
Хоть распинайся, хоть нет — слушать не будут.

Когда я в первые поставил Sense и нажал на получение PUSH-уведомлений на это устройство, то отключились PUSH'ы в Alfa-Mobile. При отключении PUSH в Sense слетели все уведомления по всем картам на платные SMS, хотя PUSH'ы подключил в Alfa-Mobile.

Когда решил вернуть PUSH'ы в Sense, то старался Alfa-Mobile отлучить от PUSH. Потом по каждой карте перепроверял подключение к бесплатным PUSH.

Как это отработает в Вашем случае, неизвестно. Зависит от того, как реализовали разрабы =) Перепроверяйте.

ps Реально у Альфа тут затея очень тупая. И по Sense она от этого не думает отказываться ибо надо же с чего оплачивать кешбеки)))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:01

  lel написав:
Amethyst написав:
  Ой+ написав:Заблокували.

Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
По двум аккам уже выполнил программу пополнений. Что порекомендуете, что бы не заблочили 3й ? Ещё одного смарта в постоянной доступности нет. Может в ЛС?
Р.S. Имею печальный опыт блокировки всех 3х.

Советую не мельчить, смело нырять по 10К, мож пронесет.
Я отключил все свои экки от фрод-контроля заявой в отд-и, наслаждаюсь.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:06

Re: Альфа-Банк

Amethyst, учётки или карты? Или и то, и другое?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:19

  Amethyst написав:Советую не мельчить, смело нырять по 10К, мож пронесет.

Это только на выход? А то я тянул 20к с Моно и 14к с Форварда. На 14к вышел вроде благополучно, а 20к лучше разбить на 2 по 10?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:22

  MASolomko написав:Amethyst, учётки или карты? Или и то, и другое?

все карты во всех учетках
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:27

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.

Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ... :D

Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки. :)

А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.

ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана? :P

Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.
Довольно примечательно, что в версии для iOS такой глупости нет, там открывается отдельное окно и погнали. «Таке чуство» что Альфа владельцев Андроидов «наказує за шось», то скрины делать нельзя, теперь это…
Mathias
 
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