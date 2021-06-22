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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:10
Прораб написав:
Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)
_PORT_UA написав:
Напомните мне пожалуйста какие манипуляции нужно сделать, чтобы кешбек возвращался не на Кредитку, а на Дебетку?
Несколько раз поменять карту для вывода кешбека
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MASolomko
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Додано: Вів 22 чер, 2021 18:45
Amethyst написав: Ой+ написав:
Заблокували.
Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
По двум аккам уже выполнил программу пополнений. Что порекомендуете, что бы не заблочили 3й ? Ещё одного смарта в постоянной доступности нет. Может в ЛС?
Р.S. Имею печальный опыт блокировки всех 3х.
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lel
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Додано: Вів 22 чер, 2021 18:53
MASolomko написав: Прораб написав:
Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)
А сейчас?
Как правильно подойти к вопросу имея установленное только старое приложение и отключенные СМС заявой.
1. Поставить сенс
2.
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Прораб
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Додано: Вів 22 чер, 2021 19:09
Прораб написав: MASolomko написав: Прораб написав:
Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
То были проблемы, когда бесплатные PUSH слетали на платные SMS. =)
А сейчас?
Как правильно подойти к вопросу имея установленное только старое приложение и отключенные СМС заявой.
1. Поставить сенс
2.
... Если вылезет сообщение перейти на пуши, смс или какую-то другую хрень - игнорировать. Все.
Но у вас может и не вылезти если у вас смс отключены заявлением. Но может и вылезти - это ж Алка.
Но у меня по акку жены пуши подключены на мобайле, а сенс используется периодически - каждый раз при входе предложение перейти на пуши. Игнорируется уже много месяцев - и тьфу-тьфу без проблем
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Flamingo
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:00
Прораб написав:
А сейчас?
Спартанцы-фиксики непредсказуемы. Например, известный кейс. Приложение Alfa-Mobile и Sense SuperApp не позволяют делать скриншоты, если стоит программы удалённого доступа. Вот у меня стоит программа TeamViewer, которая может только управлять другим устройством, для подключения к моему мобильному устройству необходимо установить другую программу — TeamViewer QuickSupport. Ответ представителя банка из чата Sense SuperApp в Telegram таков:
Есть схемы, которыми пользуются мошенники с использованием этих программ. Я о них говорить не буду(
Хоть распинайся, хоть нет — слушать не будут.
Когда я в первые поставил Sense и нажал на получение PUSH-уведомлений на это устройство, то отключились PUSH'ы в Alfa-Mobile. При отключении PUSH в Sense слетели все уведомления по всем картам на платные SMS, хотя PUSH'ы подключил в Alfa-Mobile.
Когда решил вернуть PUSH'ы в Sense, то старался Alfa-Mobile отлучить от PUSH. Потом по каждой карте перепроверял подключение к бесплатным PUSH.
Как это отработает в Вашем случае, неизвестно. Зависит от того, как реализовали разрабы =) Перепроверяйте.
ps Реально у Альфа тут затея очень тупая. И по Sense она от этого не думает отказываться ибо надо же с чего оплачивать кешбеки)))
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MASolomko
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:01
lel написав: Amethyst написав: Ой+ написав:
Заблокували.
Ну всьоо, СБ не дремлет. Вспоминайте размер трусофф
По двум аккам уже выполнил программу пополнений. Что порекомендуете, что бы не заблочили 3й ? Ещё одного смарта в постоянной доступности нет. Может в ЛС?
Р.S. Имею печальный опыт блокировки всех 3х.
Советую не мельчить, смело нырять по 10К, мож пронесет.
Я отключил все свои экки от фрод-контроля заявой в отд-и, наслаждаюсь.
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Amethyst
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:06
Amethyst, учётки или карты? Или и то, и другое?
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MASolomko
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:19
Amethyst написав:
Советую не мельчить, смело нырять по 10К, мож пронесет.
Это только на выход? А то я тянул 20к с Моно и 14к с Форварда. На 14к вышел вроде благополучно, а 20к лучше разбить на 2 по 10?
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Striker
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:22
MASolomko написав:
Amethyst, учётки или карты? Или и то, и другое?
все карты во всех учетках
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Amethyst
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:27
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.
Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ...
Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки.
А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.
ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана?
Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.
Довольно примечательно, что в версии для iOS такой глупости нет, там открывается отдельное окно и погнали. «Таке чуство» что Альфа владельцев Андроидов «наказує за шось», то скрины делать нельзя, теперь это…
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Mathias
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