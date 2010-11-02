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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:30
Striker написав: Amethyst написав:
Советую не мельчить, смело нырять по 10К, мож пронесет.
Это только на выход? А то я тянул 20к с Моно и 14к с Форварда. На 14к вышел вроде благополучно, а 20к лучше разбить на 2 по 10?
Меня 2 года назад лочила СБ при дерганьи с Алки на Валю, Моню, Лушего, Лумбы, ощАд.
Были и непонятные траблы при тянучках с Мони и Лумбы. Но Моня пару раз признался, шо это он лочит и достаточно просто подтвердить перевод у него в апликухе и можно сразу повторно тянуть.
У Лумбы(Радиус) есть какая-то защита после 3й тянучки в течен 15..20 мин, можно через саппорт попровать отменить
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:40
Amethyst
, меня пока не трогали (и другую учётку), но выйду СЭПом на всякий случай.
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Striker
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Додано: Сер 23 чер, 2021 07:05
Прораб написав:Alfa_Bank
Хотелось бы попробовать новой акции, заодно потестировать насколько понимаю обстановку. Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
Какой порядок дейстивй, чтобы не попасть на комис?
Сейчас установлено старое приложение. СМС информирование отключено заявой.
Доброго дня. Якщо смс-інформування відключено по заяві, увімкнути його зможете лише ви власноруч, саме не підключиться.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 07:08
Golf_streem написав: Ой+ написав:
Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.
Я сегодня имел несчастье пообщаться с КЦ. После 38 минут практически постоянного "побудьте на линии, сейчас уточню" сотрудник просто отключился. Если представителю банка интересно--могу предоставить аудиозапись моего "разговора". Позор.
Доброго дня. Приносимо вибачення за даний інцидент. Напишіть в ПП номер телефона, з якого і на який телефонували, перевіримо.
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Alfa_Bank
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