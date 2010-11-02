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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:30
Striker написав: Amethyst написав:
Советую не мельчить, смело нырять по 10К, мож пронесет.
Это только на выход? А то я тянул 20к с Моно и 14к с Форварда. На 14к вышел вроде благополучно, а 20к лучше разбить на 2 по 10?
Меня 2 года назад лочила СБ при дерганьи с Алки на Валю, Моню, Лушего, Лумбы, ощАд.
Были и непонятные траблы при тянучках с Мони и Лумбы. Но Моня пару раз признался, шо это он лочит и достаточно просто подтвердить перевод у него в апликухе и можно сразу повторно тянуть.
У Лумбы(Радиус) есть какая-то защита после 3й тянучки в течен 15..20 мин, можно через саппорт попровать отменить
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Amethyst
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:40
Amethyst
, меня пока не трогали (и другую учётку), но выйду СЭПом на всякий случай.
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Striker
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Додано: Сер 23 чер, 2021 07:05
Прораб написав:Alfa_Bank
Хотелось бы попробовать новой акции, заодно потестировать насколько понимаю обстановку. Но как обстоят дела с СМС информированием карт, помнится были проблемы после установки сенса с их произвольным включением.
Какой порядок дейстивй, чтобы не попасть на комис?
Сейчас установлено старое приложение. СМС информирование отключено заявой.
Доброго дня. Якщо смс-інформування відключено по заяві, увімкнути його зможете лише ви власноруч, саме не підключиться.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 23 чер, 2021 07:08
Golf_streem написав: Ой+ написав:
Плюшки це те, що банк буде виховувати у вас наполегливість, цілеспрямованість, уміння долати труднощі.
Я сегодня имел несчастье пообщаться с КЦ. После 38 минут практически постоянного "побудьте на линии, сейчас уточню" сотрудник просто отключился. Если представителю банка интересно--могу предоставить аудиозапись моего "разговора". Позор.
Доброго дня. Приносимо вибачення за даний інцидент. Напишіть в ПП номер телефона, з якого і на який телефонували, перевіримо.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:29
Знову завів грошики, а при спробі їх вивести чи сепом чи потягти з форварду знову блок картки, МАБу і сенсу.
Причому спочатку дзвінок це ви там то то робити, після того як зарубали переказ, так я. Наступна спроба все поблоковано.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:35
Ой+ написав:
Знову завів грошики, а при спробі їх вивести чи сепом чи потягти з форваруд знову блок картки, МАБу і сенсу.
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:40
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
Навіщо робити акцію з переказами і блокувати за перекази причому все підряд другий день за ідентичні спроби операцій?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:47
Ой+ написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
Навіщо робити акцію з переказами і блокувати за перекази причому все підряд другий день за ідентичні спроби операцій?
Правила фрод-моніторингу, що спрацьовують у даному випадку, з акцією не пов’язані. Банк може заблокувати картку клієнта при підозрі на шахрайські дії. Це зроблено для збереження коштів клієнта. Після ідентифікації клієнта та підтвердження ним операцій, блокування знімемо.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:42
А скоро Алла планирует запустить в работу нейромозги. Неясно будет хуже или лучше )
Как сообщают спартанцы в чате Telegram, они (мозги) пока наблюдают и обучаются.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:46
Возможность увеличения кредитного лимита в Sense SuperApp будет реализована?
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