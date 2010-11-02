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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9557955895599560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:48

  Kevin написав:Возможность увеличения кредитного лимита в Sense SuperApp будет реализована?

Доброго дня. В найближчих планах таку можливість не планували. Передам дане побажання розробникам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.


Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:44

  Ой+ написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.


Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.

Подивлюся в чому справа, відпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10492
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
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  #<1 ... 9557955895599560
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