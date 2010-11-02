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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:48
Kevin написав:
Возможность увеличения кредитного лимита в Sense SuperApp будет реализована?
Доброго дня. В найближчих планах таку можливість не планували. Передам дане побажання розробникам.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:44
Ой+ написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.
Подивлюся в чому справа, відпишусь.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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