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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:48
Kevin написав:
Возможность увеличения кредитного лимита в Sense SuperApp будет реализована?
Доброго дня. В найближчих планах таку можливість не планували. Передам дане побажання розробникам.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:44
Ой+ написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.
Подивлюся в чому справа, відпишусь.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:28
Тут за овер не жарят?
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malinin007
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:29
malinin007 написав:Тут за овер не жарят?
Нет. Только блокируют через раз.
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lel
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:40
malinin007 написав:
Тут за овер не жарят?
Доброго дня. По дебетовим карткам ні.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:36
Пополнила сегодня дебетную ультру с карты другого банка с помощью сенса, в мабе операция числится проведённой уже. Подскажите, чтобы раньше началось начисление процентов, лучше пополнить доходный сейф или вклад сберегательный?
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Oktawa
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:02
Oktawa написав:
Пополнила сегодня дебетную ультру с карты другого банка с помощью сенса, в мабе операция числится проведённой уже. Подскажите, чтобы раньше началось начисление процентов, лучше пополнить доходный сейф или вклад сберегательный?
Доброго дня.
Дохідний сейф: на баланс — протягом 15 хвилин; для нарахування відсотків — на наступний робочий день.
Ощадний: На суму поповнення вкладу відсотки нараховуються з наступного календарного дня за днем зарахування суми на депозитний рахунок.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:43
Oktawa написав:
чтобы раньше началось начисление процентов, лучше пополнить доходный сейф или вклад сберегательный?
Лучше эти деньги сразу вывести в более другой банк, где за них дадут 10% годовых, а не те слёзы, что предлагает алла
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mustbe
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