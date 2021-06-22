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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9558955995609561>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:48

  Kevin написав:Возможность увеличения кредитного лимита в Sense SuperApp будет реализована?

Доброго дня. В найближчих планах таку можливість не планували. Передам дане побажання розробникам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.


Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:44

  Ой+ написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.


Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.

Подивлюся в чому справа, відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:28

Re: Альфа-Банк

Тут за овер не жарят?
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:29

Re: Альфа-Банк

malinin007 написав:Тут за овер не жарят?
Нет. Только блокируют через раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:40

  malinin007 написав:Тут за овер не жарят?

Доброго дня. По дебетовим карткам ні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:36

Re: Альфа-Банк

Пополнила сегодня дебетную ультру с карты другого банка с помощью сенса, в мабе операция числится проведённой уже. Подскажите, чтобы раньше началось начисление процентов, лучше пополнить доходный сейф или вклад сберегательный?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:02

  Oktawa написав:Пополнила сегодня дебетную ультру с карты другого банка с помощью сенса, в мабе операция числится проведённой уже. Подскажите, чтобы раньше началось начисление процентов, лучше пополнить доходный сейф или вклад сберегательный?

Доброго дня.
Дохідний сейф: на баланс — протягом 15 хвилин; для нарахування відсотків — на наступний робочий день.
Ощадний: На суму поповнення вкладу відсотки нараховуються з наступного календарного дня за днем ​​зарахування суми на депозитний рахунок.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:43

  Oktawa написав:чтобы раньше началось начисление процентов, лучше пополнить доходный сейф или вклад сберегательный?

Лучше эти деньги сразу вывести в более другой банк, где за них дадут 10% годовых, а не те слёзы, что предлагает алла
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:59

  mustbe написав:
  Oktawa написав:чтобы раньше началось начисление процентов, лучше пополнить доходный сейф или вклад сберегательный?

Лучше эти деньги сразу вывести в более другой банк, где за них дадут 10% годовых, а не те слёзы, что предлагает алла


А какой банк дает на такого типа депозит как Ощадный или Доходный с любым снятием и пополнением - 10 % годовых? Интересно, вроде мониторю!
joik
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