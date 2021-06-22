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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:59
Оформил карту Белую мастер. Чтобы орехов насыпали можно сразу пополнять или надо вступить в ореховый клуб, а то он меня еще не пускает, говорит 3 дня обожди.
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malinin007
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:00
malinin007 написав:
Оформил карту Белую мастер. Чтобы орехов насыпали можно сразу пополнять или надо вступить в ореховый клуб, а то он меня еще не пускает, говорит 3 дня обожди.
Почекайте поки буде підключена бонусна програма.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:12
По акции "Сенсаценный бонус" 500 орехов - это свой лимит в месяц, а по выбранным категориям будет свой? Или 500 - это общий лимит в месяц?
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malinin007
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:21
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.
Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ...
Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки.
А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.
ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана?
Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.
Аналогично провел свою пополняшку и каким то чудом поступательно вращательными движениями натянул сову на глобус при вводе кода подтверждения операции. Он был почти недосягаем...
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:23
Alfa_Bank
Чтобы не клацать куда не поподя в Сенсе (сами мы не местные в нем), можно ориентироваться на инфу в МАбе касательно отключенных СМС, если пишет, что отключено и красненькие номера карт, то усе впорядку шеф?
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