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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9558955995609561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:59

Re: Альфа-Банк

Оформил карту Белую мастер. Чтобы орехов насыпали можно сразу пополнять или надо вступить в ореховый клуб, а то он меня еще не пускает, говорит 3 дня обожди.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:00

  malinin007 написав:Оформил карту Белую мастер. Чтобы орехов насыпали можно сразу пополнять или надо вступить в ореховый клуб, а то он меня еще не пускает, говорит 3 дня обожди.

Почекайте поки буде підключена бонусна програма.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:12

Re: Альфа-Банк

По акции "Сенсаценный бонус" 500 орехов - это свой лимит в месяц, а по выбранным категориям будет свой? Или 500 - это общий лимит в месяц?
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:21

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.

Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ... :D

Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки. :)

А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.

ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана? :P

Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.


Аналогично провел свою пополняшку и каким то чудом поступательно вращательными движениями натянул сову на глобус при вводе кода подтверждения операции. Он был почти недосягаем... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:23

Alfa_Bank
Чтобы не клацать куда не поподя в Сенсе (сами мы не местные в нем), можно ориентироваться на инфу в МАбе касательно отключенных СМС, если пишет, что отключено и красненькие номера карт, то усе впорядку шеф?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:52

  malinin007 написав:По акции "Сенсаценный бонус" 500 орехов - это свой лимит в месяц, а по выбранным категориям будет свой? Или 500 - это общий лимит в месяц?

Читаем, изучаем https://cashuclub.com.ua/

Обмеження в нарахуванні підвищених бонусів по опції «Підвищені категорії»/ «Категорії»
1 000 бонусів/ місяць за безготівкові операції (в т.ч. токенізовані операції) сплачені безпосередньо карткою або за допомогою гаджетів (смартфона, годинника тощо).

Обмеження в нарахуванні акційних бонусів
Згідно умов кожної окремої акції
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:19

  mustbe написав:
  Oktawa написав:чтобы раньше началось начисление процентов, лучше пополнить доходный сейф или вклад сберегательный?

Лучше эти деньги сразу вывести в более другой банк, где за них дадут 10% годовых, а не те слёзы, что предлагает алла

Там уже перебор 🙂
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