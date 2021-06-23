Alfa_Bank написав:Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
Надеюсь, что ваши спартиаты в этом уверены. Ибо своего клиента отправляете в ПУМБ, который тоже будет представляться "святым" и "пудрить" мозги.
Во-первых, нормальные разработчики экран подтверждения 3-D Secure пытаются сделать так, чтобы он занимал всю область экрана телефона. Ваши же спартанцы реализовали здесь шапку. Грубо говоря, этот экран модифицировали и почему поле ввода OTP скрыто внизу (клиент не догадался пролистнуть или экран не пролистывается), то это вопросы к ПУМБ...
Во-вторых, клиент, по вашему мнению, должен быть слепой, ибо спартанцы сделали шапку на 1/3 экрана. И большая часть шапки занимают рюшечки.
А вообще, задумка "гениальная". Вы первый украинский банк, который до этого додумался и реализовал.
ps Ну, а если поле ввода кода действительно не видно, то как спартанцы докажут, что оно не скрыто в той нижней области вне экрана?
Реально затея шапки на этом экране дурацкая. IMHO.
Аналогично провел свою пополняшку и каким то чудом поступательно вращательными движениями натянул сову на глобус при вводе кода подтверждения операции. Он был почти недосягаем...
Alfa_Bank Чтобы не клацать куда не поподя в Сенсе (сами мы не местные в нем), можно ориентироваться на инфу в МАбе касательно отключенных СМС, если пишет, что отключено и красненькие номера карт, то усе впорядку шеф?
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