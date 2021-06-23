Доброго дня. В МАБ подивіться статус послуги у меню картки "Сервіси". А краще напишіть мені номер рахунку у ПП, перевірю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:18
Доброго дня. В МАБ подивіться статус послуги у меню картки "Сервіси". А краще напишіть мені номер рахунку у ПП, перевірю.
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:23
Доброго дня. ПМ допомагатиме вам у вирішенні питань, інформуватиме про нові продукти, важливі події по існуючим договорам. Відвідуючи відділення, зможете обслуговуватись у свого ПМ та підтримувати з ним зв’язок в телефонному режимі.
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