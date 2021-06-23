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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9559956095619562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:18

  Прораб написав:Alfa_Bank
Чтобы не клацать куда не поподя в Сенсе (сами мы не местные в нем), можно ориентироваться на инфу в МАбе касательно отключенных СМС, если пишет, что отключено и красненькие номера карт, то усе впорядку шеф?

Доброго дня. В МАБ подивіться статус послуги у меню картки "Сервіси". А краще напишіть мені номер рахунку у ПП, перевірю.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:23

  Water написав:Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?

Доброго дня. ПМ допомагатиме вам у вирішенні питань, інформуватиме про нові продукти, важливі події по існуючим договорам. Відвідуючи відділення, зможете обслуговуватись у свого ПМ та підтримувати з ним зв’язок в телефонному режимі.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:23

  Water написав:Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?

У кого тётка, а у кого и расписная девица :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:39

  joik написав:А какой банк дает на такого типа депозит как Ощадный или Доходный с любым снятием и пополнением - 10 % годовых? Интересно, вроде мониторю!

Форвард банк - Коко Пенсійна
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:21

Сейчас при попытке зайти в май-альфа:
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:26

  Вкладчик1234 написав:Сейчас при попытке зайти в май-альфа:
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Доброго дня. Банкінг працює. Спробуйте повторити спробу або використайте інший браузер.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:38

Alfa_Bank, написал в личку, возможно там индивидуальная проблема
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:16

  Alfa_Bank написав:
  Water написав:Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?

Доброго дня. ПМ допомагатиме вам у вирішенні питань, інформуватиме про нові продукти, важливі події по існуючим договорам. Відвідуючи відділення, зможете обслуговуватись у свого ПМ та підтримувати з ним зв’язок в телефонному режимі.

А как узнать когда перс менеджера отключат?
К примеру у меня были долгое время депо больше фонда (я так понимаю за это и дали менеджера), потом временно на 3-5 месяцев стало депо 0.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:19

  Sergion написав:А как узнать когда перс менеджера отключат?
К примеру у меня были долгое время депо больше фонда (я так понимаю за это и дали менеджера), потом временно на 3-5 месяцев стало депо 0.

Доброго дня. Можна уточнити на гарячій лінії чи в чаті.
Alfa_Bank
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