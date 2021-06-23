Прораб написав:Alfa_Bank Чтобы не клацать куда не поподя в Сенсе (сами мы не местные в нем), можно ориентироваться на инфу в МАбе касательно отключенных СМС, если пишет, что отключено и красненькие номера карт, то усе впорядку шеф?
Доброго дня. В МАБ подивіться статус послуги у меню картки "Сервіси". А краще напишіть мені номер рахунку у ПП, перевірю.
Water написав:Уважаемые форумчане! Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?
Доброго дня. ПМ допомагатиме вам у вирішенні питань, інформуватиме про нові продукти, важливі події по існуючим договорам. Відвідуючи відділення, зможете обслуговуватись у свого ПМ та підтримувати з ним зв’язок в телефонному режимі.
Water написав:Уважаемые форумчане! Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?
Water написав:Уважаемые форумчане! Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?
Доброго дня. ПМ допомагатиме вам у вирішенні питань, інформуватиме про нові продукти, важливі події по існуючим договорам. Відвідуючи відділення, зможете обслуговуватись у свого ПМ та підтримувати з ним зв’язок в телефонному режимі.
А как узнать когда перс менеджера отключат? К примеру у меня были долгое время депо больше фонда (я так понимаю за это и дали менеджера), потом временно на 3-5 месяцев стало депо 0.