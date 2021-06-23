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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:03
lov2108 написав: Water написав:
Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?
У кого тётка, а у кого и расписная девица
Я вот очень доволен своим персональным менеджером, моментально все решает, делаю все только через нее и по телефону, очень удобно.
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joik
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:34
joik написав: lov2108 написав: Water написав:
Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?
У кого тётка, а у кого и расписная девица
Я вот очень доволен своим персональным менеджером, моментально все решает, делаю все только через нее и по телефону, очень удобно.
аналогично
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cohan
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