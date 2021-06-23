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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9560956195629563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:03

  lov2108 написав:
  Water написав:Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?

У кого тётка, а у кого и расписная девица :mrgreen:


Я вот очень доволен своим персональным менеджером, моментально все решает, делаю все только через нее и по телефону, очень удобно.
joik
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Повідомлень: 447
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:34

  joik написав:
  lov2108 написав:
  Water написав:Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?

У кого тётка, а у кого и расписная девица :mrgreen:


Я вот очень доволен своим персональным менеджером, моментально все решает, делаю все только через нее и по телефону, очень удобно.

аналогично
cohan
 
Повідомлень: 2041
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  #<1 ... 9560956195629563
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